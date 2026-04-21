スポーツ報知評論家の金村義明氏が２０日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、快進撃を続けるヤクルトについて「春の珍事と思っていたけど、勢いがすごいから初夏ぐらいまで持ちそうやな」と太鼓判を押した。ここまでチームは１４勝５敗の貯金９で首位を快走。５番にスラッガーではなく、俊足巧打の岩田を置き、８番に投手を入れるオーダーが奏功しており「１、２、３、４で（その後に）もう一回、