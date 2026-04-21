４月１９日の皐月賞・Ｇ１で１５着のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）はレース後の状態を見ながら、ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を視野に入れる。２１日、管理する友道調教師が明かした。外枠１７番から３番手で積極的な立ち回りをしたが、直線では後続に飲み込まれてしまった。「理想的な競馬だったけど、距離適性の差かな。一生懸命走ってくれました