「人ではなく、ポールにぶつかったと思った」。4月19日未明、千葉県君津市で60代の男性を軽自動車ではねて逃走したとして、ひき逃げなどの疑いで50代の男性が逮捕されたことが報じられました。その後被害男性は死亡が確認されています。報道（TBS NEWS DIG、4月20日）によると、男性はその場を立ち去った理由について、「人ではなく、ポールにぶつかったと思った」と供述しているとのことです。一方、車体の右前方はヘッドライトが