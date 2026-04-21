９人組グループ・ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２１日、都内で行われたレグザ２０２６年春夏新商品発表会にビデオメッセージを寄せた。目黒は、この日から同社の公式サイトやＹｏｕＴｕｂｅで配信されている新ＣＭに出演している。現在、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２（真田広之主演、プロデュース）の撮影参加のため、先月からカナダに滞在中。会見には出席できなかったが、同社の２０周年を