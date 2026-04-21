川崎縦貫道路付近の様子。 川崎縦貫道路はアクアラインの延長線上にある将来形 川崎縦貫道路の概略図。 神奈川県と千葉県を結ぶ海上ルートが「東京湾アクアライン」だ。かつては船でしか行き来できなかった、海を挟んだ“近くて遠い2エリア”が、陸路で直接結ばれるようになり、1997年の開通からまもなく30年を迎える。そんな東京湾アクアラインの神奈川県側は、川崎浮島JCTで首都高湾岸線に接続し、さらに内陸側の大師