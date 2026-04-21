2026年5月20日(水)「ズートピア2」4K UHD＋Blu-rayセット、Blu-ray＋DVDセット発売 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング デジタル配信中(購入/レンタル) 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン (C) 2026 Disney ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ズートピア2」を5月20日に4K UHD BD/BD/DVDで発売する。それに先駆け、本