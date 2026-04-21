上：１７日、江西省廬山市鄱陽湖の落星墩（らくせいとん）水域。 下：２０２５年１２月１３日に撮影した同水域。（ドローンから、廬山＝新華社配信／韓俊烜）【新華社南昌4月21日】中国江西省にある国内最大の淡水湖、鄱陽（はよう）湖では、連日の降雨と上流から流れ込んだ水の影響で水位が急上昇している。17日午後6時（日本時間同7時）時点で同湖の代表的な水文観測所、星子観測所の水位は15.09メ