【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 2−0 柏レイソル（4月19日／ケーズデンキスタジアム水戸）【映像】バランス崩して接触→足首踏みつけの瞬間（VAR画面も）柏レイソルのMF久保藤次郎が、痛恨のレッドカードで退場処分を受けた。この判定にファンからはさまざまな声が寄せられている。柏は4月19日、明治安田J1百年構想リーグの第11節で水戸ホーリーホックと対戦。ゴールレスで迎えた30分、アクシデントが発生す