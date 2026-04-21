“江戸切子界のレジェンド”を祖父に持つ孫が、家業を継いだ理由を明かす場面があった。【映像】“江戸切子界のレジェンド”の36歳孫4月17日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、日本の伝統技術を受け継いだ職人のスゴ技を狩野英孝が体験するロケ企画を放送。その一箇所目として、東京・亀戸にある「根本硝子工芸」を訪れた。出迎えてくれたのは、職人歴44年の根本達也さん（63）と、息子で職人