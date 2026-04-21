ドイツ車にはない魅力英国在住のクリス・スミスさんが初めてロータスを購入したのは1996年、彼が23歳の時だった。選んだのはエリーゼS。【画像】2＋2のミドシップスポーツカー！ 実用的なグランドツアラー【ロータス・エヴォーラを詳しく見る】全44枚「当時、わたしの唯一のクルマでした。周りの人には、どうかしていると言われましたよ。でも、どのドライブも最高に楽しくて、7年間乗り続けました」とクリスさんは振り返る。ク