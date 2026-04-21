抹茶好きさん、事件です♡あの熱海プリンで新茶の季節に合わせて｢むっちゃ抹茶フェア｣を開催中。静岡で初めて抹茶を製造した1907年創業の老舗･丸七製茶との5年目のコラボとなる今年は、メニューを抹茶に一本化。一番摘みの朝比奈抹茶をぜいたくに使ったラインアップが勢ぞろいします。プリンを超えた3層仕立てのリッチな抹茶プリンや限定メニューなど、今だけの“静岡抹茶スイーツ”を存分に楽しめる注目イ