アメリカとの戦闘終結に向けた再協議の調整が難航する中、イランのガリバフ国会議長は「脅されている状況では交渉を受け入れない」という考えを示しました。【映像】ガリバフ国会議長「脅されている状況では交渉を受け入れない」11日にパキスタンの首都イスラマバードで実施されたアメリカとの協議でイラン側を率いたガリバフ国会議長は21日、自身のSNSで「トランプ氏は停戦合意に違反することで、交渉の場を降伏の場に変えよ