タレント・俳優の田中律子（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。「9年前、沖縄の家をリノベーション この写真がFBで9年前の今日って出て来た」とつづり、“海の家”とも呼ぶ沖縄の自宅のビフォー・アフターを披露した。【写真】「最高の眺め、最高のお部屋」リノベーションした沖縄“海の家”のビフォー・アフター公開の田中律子現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。海