大分県の陸上自衛隊日出生台演習場で訓練中の戦車内で暴発事故が起き、自衛隊員2人が死亡、1人が意識不明の重体です。【映像】暴発が起こった日出生台演習場の様子日田玖珠広域消防本部によりますと午前8時半過ぎ、日出生台演習場で「射撃訓練中に戦車内で暴発し4人が負傷」と自衛隊員から119番通報がありました。この事故で4人が搬送されましたが男性2人が死亡、男性1人が意識不明の重体、女性1人がドクターヘリで福岡県内