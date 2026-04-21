サッカー元日本代表の稲本潤一、タレントの稲村亜美が21日、都内で行われた『レグザ2026年 春夏新商品発表会』に登壇した。【全身ショット】きれいめスタイルで登場した稲本潤一＆稲村亜美レグザブランド誕生20周年を記念した2026年春新商品がお披露目される会見に、2人はゲストとして登場。新商品とともに、「レグザ20周年記念・RGB Mini LEDレグザでワールドカップを観よう！」キャンペーン施策も実施されることが発表された