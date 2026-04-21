ことしの「母の日」と「父の日」について「何かする」と答えた人がおよそ6割に上ることが分かりました。【映像】母の日に「何かする」と答えた人 64.6%5000人を対象にした調査で、来月10日の母の日に「何かする」と答えた人は64.6%、6月21日の父の日に「何かする」と答えた人は57.6%でした。贈り物としては母親へは「お菓子・スイーツ」や「花」を、父親へは「飲み物」を予定している人が多いということです。これに対して子