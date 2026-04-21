名古屋地裁NHK受信契約の解除を申し出たのに拒否されたとして、10年以上にわたり受信料不払いを続けた名古屋市の無職男性が、NHKからの約27万円の支払い督促に異議を申し立て「見ない権利」を主張した訴訟で、名古屋地裁は21日、男性に受信料全額の支払いを命じた。支払いを拒んでいるのは神戸郁夫さん（71）。神戸さんによると2014年ごろ、NHKの報道姿勢や当時の籾井勝人会長の「政府が右と言っているものを左と言うわけには