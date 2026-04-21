【AFCチャンピオンズリーグエリート】ヴィッセル神戸 1−2 アル・アハリ（日本時間4月21日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】PKなし？「疑惑の接触」の瞬間（実際の様子）勝負の行方を大きく左右するワンシーンとなっただけに、ファンの間でも様々な議論が巻き起こっている。ヴィッセル神戸のMF佐々木大樹がペナルティーエリア内で倒されたもののノーファウルとなり、SNS上が騒然となった。神戸は日本時間4月