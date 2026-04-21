シンガー・ソングライターのAyumu Imazuこと今津渉（25）が21日、インスタグラムでアーティストのaya（明矢）と「結婚しておりました」と報告した。今津は「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです。また、自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただ