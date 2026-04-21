Tシャツの加水分解がSNS上で大きな注目を集めている。「未開封のまま約30年保管されたツアーTシャツ というか『Tシャツだったナニカ』または『Tシャツの成れの果て』」とその模様を紹介したのは吉野さん（@saira_24a）。【写真】Tシャツだった何か粉々になりまったく原型をとどめていないTシャツ。Tシャツなど衣類の生地は、定期的に着用、洗濯していないと酸化や湿気の影響で加水分解が進み、不可逆なダメージを受けてしまうよう