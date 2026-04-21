「ヨガハム」【動画】ヨガのポーズをするハムスター投稿に「ヨガハム」とだけ添えられた、その一言が全てを物語っています。木製の巣箱の上に立って片手をすっと前へ伸ばすその姿は、まるでヨガのポーズをとるインストラクターのようです。ハムスターらしからぬ堂々としたフォームに、動画を見たユーザーたちから絶賛の声が次々と寄せられました。 「めちゃくちゃヨガってる！」「ストレッチすごく上手だね。私は朝たまにやる