史上初のモノコック＆BEV「70」「250」「300」と、キャラクターの異なる3車種がラインナップされているトヨタの「ランドクルーザー」シリーズは、日本はもとより海外でも高い人気と信頼を勝ち取っており、現在も新車で購入することが難しい車種として知られています。そんなランドクルーザーシリーズに新たに「ランドクルーザーFJ（以下FJ）」が追加されることもアナウンスされており、こちらも争奪戦となることは必至と言われ