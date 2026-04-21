宮永正隆『ビートルズ来日学 １』（リットーミュージック）が2026年5月20日に発売される。 【写真】微笑むポールの姿も『ビートルズ来日学 １』 本書は1966年初夏ビートルズ来日時に彼らと接したさまざまな立場の人々のインタヴュー集。登場するのは、4人が日本に向かう日航機にあえて同乗した会社員から、武道館公演をTV放送した日本テレビのディレクター、移動に使われた