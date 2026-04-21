私はアヤナ（30代後半）。旦那のユウジ（30代後半）と小4の娘、小1の息子と暮らしています。私と旦那はとても仲がよく、まわりにも「まだカップルみたいだ」と言われることもあるくらい、私は旦那のことが大好きです。だから、結婚当初は旦那が義実家に帰るとなれば、離れたくなくて私も一緒に行っていました。義母に意地悪をされても、旦那と一緒にいたかったから。今でも旦那のことは好きですが、もう義実家には一緒に行かなくな