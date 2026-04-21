高松市のカフェでシバザクラが見ごろを迎え、多くの人の目を楽しませています。 【写真を見る】1.5ヘクタールの庭園に約30万株のシバザクラ見頃「毎年変わってくので見ごたえがあります」【香川】 赤や淡いピンクの花びらが美しい、シバザクラです。高松市西植田町（にしうえたちょう）の「カフェジャルダン」では1.5ヘクタールの庭園に約30万株のシバザクラが咲き誇り、多くの人が訪れています。 毎年デザインが変