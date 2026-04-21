「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を2026年7月24日（金）に控えるなか、原作漫画『ちいかわ』では一足先に夏らしいエピソードが投稿されている。本稿ではその内容を振り返りたい。 【画像】うさぎはアロハ、ちいかわはゴーヤ、ハチワレは？ 4月17日に投稿されたエピソードの1コマ目に描かれたのは、それぞれに個性を感じる寝方をしたちいかわ、ハチワレ、うさぎの3人。 過ぎていく日々から季節