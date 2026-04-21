瀬戸内の春の風物詩、サワラの初セリが高松市中央卸売市場で行われました。 【写真を見る】1キロ2万円讃岐に春を告げる魚として愛されている「サワラ」の初セリ始まる【香川】 讃岐に春を告げる魚として愛されている、サワラです。 きょう（21日）午前5時半、威勢のいい声が飛び交います。香川県では、伝統の「流しさし網漁」がきのう解禁されました。 昨夜（20日）のうちに瀬戸内海で捕獲されたサワラが初セリにかけられ、