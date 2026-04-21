みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第2話両親の愛、ありがたい【編集部コメント】こうしてクルミさんはご両親に甘えさせてもらうことに。家事と子どもたちのフォローはお母さんに任せ、生活費もご両親がすべて負担してくれることになりました。それにし