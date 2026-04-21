スタジオジブリ制作の短編アニメーション『魔女の谷の夜』（監督：宮崎吾朗、山下明彦）が完成し、7月8日（水）からジブリパーク内ジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」で上映されることが決まった。【写真】新作短編アニメの舞台となる、ジブリパークの「魔女の谷」■チケットを一部リニューアル本作はジブリパークの「魔女の谷」を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのために作った初のオリジナル短編アニ