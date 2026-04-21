きのう青森県で最大震度５強を観測した三陸沖を震源とする地震で、県内では村山や庄内で最大震度４を観測しました。 【写真を見る】村山や庄内で最大震度4観測山形新幹線では約3900人に影響も現在通常運行20日発生の三陸沖震源の地震（山形） 山形新幹線ではおよそ３９００人に影響が出ましたが、現在は通常通り運行しています。 気象庁によりますと、きのう午後４時５３分ごろ、青森県で最大震度５強を観測する強い地震が