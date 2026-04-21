きのう午後、山形県上山市の国道で９歳の女の子が車にはねられ大けがをしました。女の子は道路を横断しようとしたところ軽乗用車にはねられたということです。 【画像】女の子がはねられた現場 警察などによりますときのう午後４時すぎ、上山市石曽根の国道４５８号で「軽乗用車に子どもがひかれた」などと通行人から消防に通報がありました。 はねられたのは近くに住む９歳の女の子で、道路を渡っていたところ左からきた軽乗用