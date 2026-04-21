20日に千葉県の房総カントリークラブ房総ゴルフ場・東/西コースで、6月4日から米カリフォルニア州のリビエラCCで行われる「全米女子オープン」に出場するための最終予選会を実施。米国以外で行われる世界予選の会場のひとつから、新たに4人の出場者が誕生した。【写真】後藤未有が通過のため投入した新パター一日36ホールのストロークプレーで、上位4人に入るのが出場権獲得の条件。トータル8アンダーでトップ通過した後藤未有をは