「KKT杯バンテリンレディスオープン」で、今季2勝目を挙げた高橋彩華。精度の高いショットを誇る彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】驚くほど「低く長い」インパクトゾーンに注目！ 高橋のドライバースイング◇◇◇良いショットを打ってもラフにいく可能性がある、トリッキーなコースでの今季2勝目。2週前に今季初優勝を飾った調子の良さに加えて、昨年パー