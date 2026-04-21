宮里優作が自身のインスタグラムを更新。「Wユウサク」と記すと、今週参戦する国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」を主催する前澤友作氏との2ショットを投稿した。【写真】超高級腕時計がお似合いの「Wユウサク」（全2枚）公開した写真では2人揃って腕時計をカメラに披露。どちらも宮里がスポンサー契約を結ぶスイスの高級腕時計ブランド、リシャール・ミルのもの。宮里はRM35-03、前澤氏はRM16-02を着用。どちらも市場価格数千