今週は国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」に参戦する青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。本番を前にゲスト枠としてプロアマ大会に参加したことを投稿した。【動画】思わず「ずるい。笑」と漏らした岩田寛のドライバーショット同組となったのはツアー7勝を挙げているベテランの岩田寛。「飛ぶし曲がらないし、うますぎました」「男子プロってほんと凄い」と称賛すると、「あんなに飛ぶの羨ましい。ずるい。笑」と、思わず