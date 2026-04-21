4月20日夜、兵庫県尼崎市の集合住宅で火事があり、1人が死亡し1人が意識不明の重体です。 20日午後10時45分ごろ、尼崎市南竹谷町にある6階建ての集合住宅の1階で、「煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防車11台が出動し、火は約50分後に消し止められましたが女性2人が意識不明の重体で病院に搬送され、その後、田中順子さん（78）の死亡が確認されました。 （近所の人）「火は見えなくて煙だけと