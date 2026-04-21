男子児童の遺体遺棄事件で逮捕された父親の乗用車を警察が検証です。京都府南丹市の山林で安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件で、警察はけさから、逮捕された父親の優季容疑者（37）の乗用車に対して鑑識作業を行っています。車は今月17日に自宅から押収されていました。警察は優季容疑者がこの車に遺体を乗せて運んだとみていて、痕跡がないか調べています。