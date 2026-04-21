沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し2人が死亡した事故で、文部科学省は今週金曜日に高校側の現地調査を行うと発表しました。 3月16日、名護市辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。 事故をめぐって、文部科学省は京都府を通じ学校への調査などを進めていますが、4月24日に高校を運営する「学校法人同志社」に対して現地調査を行うということです。 （