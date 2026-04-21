熊本地震から10年を迎えた今年、熊本市が行った市民アンケートの結果、市の防災アプリの存在について、8割近くが「全く知らない」と回答したことが明らかになりました。 熊本市は まちづくりの現状認識や評価を知るため毎年、アンケートを実施しています。 今回の調査は、1月中旬から約3週間で1826人が回答しました。 このうち災害への備えについて85％が「日ごろから何らかの備えをしている」と答え、前の年