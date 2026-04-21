きのう、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。報告「きのう、80センチの津波を観測した久慈港です。一夜明けたきょう、大きな変化を見て取ることはできません。こちらではこのように、漁から帰ってきて通常通り作業を行っている方々がいます」岩手県北部にある久慈港では津波注意報の解除を受け、けさは通常通り漁船が沖に出て漁を行っていました。漁師「（Q.