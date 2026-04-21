20日、青森県で発生した震度5強の地震による影響で営業を休止していた大手スーパーマーケットやコンビニエンスストアは、営業を再開しています。イオンは、津波警報や注意報が出ていた地域のイオンスタイルやサンデー、ミニストップなど、最大36店舗で営業を休止していましたが、21日午前10時半時点で、全て営業を再開しているということです。また、コンビニ大手3社は休業していた全ての店舗で営業を再開したということです。各社