政府は21日、防衛装備品の輸出を救難・輸送などの非戦闘目的に限定するルール、いわゆる「5類型」の撤廃を正式決定しました。中継です。「5類型」の撤廃は殺傷能力のある武器の輸出を可能にするもので、武器輸出ルールの大転換を意味します。木原官房長官「我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、日本の安全を確保し、地域と国際社会の平和と安定に一層寄与するものです」これまで防衛装備品の輸出は救難・輸送