米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］開催国編＜１＞米国２月２１日、米ロサンゼルスのスタジアムは熱狂に包まれていた。今季のメジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）の開幕節で、アルゼンチン代表のメッシ率いるマイアミと、イン