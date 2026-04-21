ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨年８月からシーズンをまたいで継続している連続出塁記録を「５２試合」に伸ばし、またしても歴史に名を刻んだ。快進撃が止まらない。３回先頭で迎えた第２打席で、大谷は低めのボールゾーンに沈むチェンジアップを巧みなバットコントロールで拾い上げ、右前に運んだ。１打席目は相手の失策による出塁