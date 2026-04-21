スペイン１部バルセロナのポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキにイングランド・プレミアリーグのチェルシーが熱視線を注いでいる。３７歳となったレバンドフスキは今夏でバルセロナとの契約が満了する。エースストライカーはスペイン残留を希望している。代理人のピニ・ザハビ氏がクラブと近日中にもクラブと交渉を行う予定だが、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ」によると、契約交渉は難航必至とみられている中、