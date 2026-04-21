【モデルプレス＝2026/04/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が4月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身美女「前髪復活嬉しい」雰囲気ガラリの新ヘア◆中島結音「イメチェンしました 」髪型公開中島は「イメチェンしました どう〜？」とつづり、写真を投稿。眉