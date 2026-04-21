日本列島をほぼ覆うような…広い範囲で黄砂観測 気象庁は、「２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想される」として、黄砂に関する全般気象情報を発表しています。 国立環境研究所の観測によると、21日午前10時までに、東京、大阪、札幌、つくば、新潟、富山、松江、長崎と、日本列島の広い範囲で黄砂の飛来が確認されています。 ２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄