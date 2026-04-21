【モデルプレス＝2026/04/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月19日、自身のInstagramを更新。浅草での私服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「彼女感すごい」美脚スラリのショーパン姿◆藤田みあ、浅草で美脚ショット公開藤田は「浅草」とつづり、浅草寺など浅草を観光した際の写真を投稿。白地に黒いドット