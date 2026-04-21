東海地方では、きょうは広く晴れますが、黄砂と強風に注意が必要です。 【写真を見る】東海3県はあすにかけて｢黄砂｣飛来か きょうは各地で汗ばむ陽気に 夏日予想の所も 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/21 昼） 正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。名古屋は黄砂の飛来が予想されていて、この時間は空が少し霞んでいます。 きょうの午後は晴れて、各地で風が強まるでしょう。あすにかけて東海3県には、黄砂が飛来す