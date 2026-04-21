妻と娘を殺害したとして逮捕され、その後入院していた愛知県安城市の男がきょう送検されました。 【写真を見る】妻と高校生の娘を殺害した疑い 55歳男が退院…殺人の疑いで送検 ｢持病があって将来を悲観した｣ 自分の手首切ってけが 送検されたのは、安城市福釜町の会社員 中村孝一容疑者（55）で、警察によりますと今月11日、自宅で妻の会社員 左知枝さん（56）と、長女で高校生の理乃さん（17）の首を包丁で刺すなどして殺害し